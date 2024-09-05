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استقرت أسعار الخضروات والفاكهة بأسواق الجملة المحلية، فى بداية تعاملات اليوم الخميس 5 سبتمبر 2024.

- وجاءت أسعار الخضروات كالآتي:

استقرت أسعار الطماطم لتتراوح بين 9 إلى 15 جنيها.

وثبتت أسعار البطاطس لتتراوح بين 11 إلى 21 جنيها.

استقر سعر البصل ليتراوح بين 6 إلى 9 جنيهات. واستقرت أسعار الكوسة لتتراوح بين 10 إلى 20 جنيها. استقر سعر الجزر ليتراوح بين 7 إلى 11 جنيها.

استقرت أسعار الفاصوليا لتتراوح بين 35 إلى 45 جنيها. استقرت أسعار الباذنجان لتتراوح بين 3.5 إلى 7.5 جنيه.

وثبت سعر الفلفل الرومي ليتراوح بين 9 إلى 13 جنيها. استقر سعر الفلفل الحامي ليتراوح بين 7 إلى 11 جنيها.

وثبتت أسعار الملوخية لتتراوح بين 4 إلى 7 جنيهات. واستقر سعر الخيار البلدي ليتراوح بين 9 إلى 15 جنيها.

واستقرت أسعار البامية لتسجل نحو 50 جنيها.

- وجاءت أسعار الفاكهة كالآتي:

استقر سعر البرتقال الصيفي ليتراوح بين 11 إلى 15 جنيها.

وثبت سعر الليمون البلدى ليتراوح بين 4 إلى 10 جنيهات.

واستقر سعر العنب البناتي ليتراوح بين 20 إلى 35 جنيها.

وثبت سعر التين البرشومى ليتراوح بين 9 إلى 21 جنيها.

استقرت أسعار الجوافة ليتراوح بين 8 إلى 20 جنيها.

استقرت أسعار الرمان لتتراوح بين 7 إلى 11 جنيها.

استقر سعر الكانتالوب ليتراوح بين 8 إلى 14 جنيها.

واستقرت أسعار المانجا البلدي لتتراوح بين 16 إلى 20 جنيها.

واستقر سعر البطيخ ليتراوح بين 24 إلى 36 جنيها.

وتعتبر تلك الأسعار جملة، ويضاف عليها تكاليف النقل والشحن، ويزيد هذا السعر للمستهلك النهائي بقيمة تتراوح من 1.5 جنيه إلى 3 جنيهات حسب الجودة، وفقًا لحاتم نجيب نائب رئيس شعبة الخضراوات والفاكهة بغرفة القاهرة التجارية.