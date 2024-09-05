حماس: استمرار عملية الاحتلال بالضفة الغربية هدفه تهجير شعبنا من أرضه وتصفية قضيته

قالت حركة حماس، إن «مواصلة جيش الاحتلال عمليته العسكرية في الضفة الغربية خصوصاً في جنين وطولكرم، وإعادة اقتحام مخيم الفارعة جنوبي مدينة طوباس اليوم، والقصف الذي نفّذه بالمُسيّرات وأسفر عن استشهاد خمسة من المواطنين، إضافة إلى استشهاد طفل برصاص قناصة الاحتلال في المخيم؛ هي جرائم حرب تأتي ضمن حملة الإبادة التي تشنّها حكومة المتطرفين ضد الشعب الفلسطيني في غزة والضفة، بهدف تهجيره عن أرضه وتصفية قضيته».

وأكدت في بيان عبر قناتها الرسمية بتطبيق «تليجرام»، اليوم الخميس، أن «هذه الجرائم البشعة المتواصلة من قتل وإرهاب وتخريب للممتلكات والمرافق؛ لن تُفلِح في كسر إرادة شعب فلسطين في الضفة المحتلة، أو إرهاب وردع مقاومته الباسلة عن أخذ دورها في الدفاع عن الشعب والقضية».

وفي وقت سابق، أصيب مواطنان فلسطينيان، اليوم الخميس، بالرصاص الحي، في قرية كفر قود غرب جنين.

وأفاد المتحدث باسم الهلال الأحمر الفلسطيني أحمد جبريل، بأن الطواقم نقلت إصابة لشاب، وأخرى لمواطن (65 عاما) بالرصاص الحي بمنطقة الفخذ إلى المستشفى.

كما اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، بلدة برقين غرب جنين.

وقال شهود عيان، إن عددا من آليات الاحتلال اقتحمت البلدة برفقة جرافات عسكرية وباشرت بهدم دوار وسط البلدة وتجريف عدد من الشوارع.