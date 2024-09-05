جنرال إسرائيلي: هاليفي مسئول عن إخفاق 7 أكتوبر ويجب إقالته

دعا جنرال الاحتياط الإسرائيلي إسحاق بريك، إلى إقالة رئيس هيئة الأركان في جيش الاحتلال الإسرائيلي هرتسي هاليفي، بسبب مسئوليته عن "أكبر خطأ" وقع لإسرائيل منذ قيامها، وهو عدم منعه هجوم 7 أكتوبر الماضي، وفق إعلام إسرائيلي.

ونقلت إذاعة "103 إف إم" الإسرائيلية الخاصة، الخميس، في منشور على منصة إكس، عن الجنرال بريك، دعوته لإقالة هاليفي بدعوى مسئوليته عن "أكبر خطأ" حدث لإسرائيل منذ قيامها عام 1948.

ووفق الإذاعة، أكد بريك أن "هاليفي مسئول مسئولية مباشرة عن هذا الخطأ التاريخي"، ويقصد به عملية "طوفان الأقصى"، مشددا على ضرورة "إقالته من منصبه العسكري".

وذكر بريك، الذي تولى سابقا رئاسة لجنة الشكاوى بجيش الاحتلال الإسرائيلي، أنه "وصلت لرئيس الأركان قبل ساعتين من هجوم 7 أكتوبر، تقارير تفيد بقرب عملية موسعة في قطاع غزة، لكنه لم يقم بأي شيء.

ورأى أنه "كان بإمكان هاليفي منع مقتل ضباط على أسرّتهم إذا حاول إيقاظهم قبل ساعتين من الهجوم، لو أنه أخذ التقارير التي وصلته على محمل الجد".

يذكر أن بريك نشر مقالا في صحيفة "هآرتس"، الثلاثاء، أكد فيه أن "مواصلة الحرب في غزة تعني الانهيار لإسرائيل وليس لحركة حماس".

وحذر في مقاله من أن "كل يوم يمر على الحرب في القطاع، يمثل ضعفا للجيش الإسرائيلي ويرفع عدد قتلاه وجرحاه، بالتوازي مع تجنيد حماس مقاتلين وتجديد صفوفها العسكرية"، وفق قوله.

وأمس، كشفت إذاعة جيش الاحتلال أن قائد القوات البرية تامير ياداي، قدم استقالته من منصبه لأسباب "شخصية".

وجاءت الاستقالة في ذروة الحرب الإسرائيلية على غزة وإطلاق جيش الاحتلال عملية واسعة في شمالي الضفة الغربية مع استمرار التصعيد على الحدود مع لبنان.