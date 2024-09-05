رسالة جديدة من القسام بشأن المحتجزين الإسرائيليين: الوقت ينفد

نشرت كتائب عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة "حماس"، مقطع فيديو يظهر جنازات وتوابيت قتلي إسرائيليين مصحوبا بأغنية "I'm coming home"، ومقتطفات من مناشدات المحتجزين الإسرائيليين في قطاع غزة لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو من أجل عودتهم إلى عائلاتهم.

وتضمن مقطع الفيديو الذي نشره الإعلام العسكري للقسام، نداءات من المحتجزين الستة الذين استعاد الاحتلال جثامينهم من القطاع مؤخرا، حيث كانوا يطالبون بالعمل على عودتهم سالمين إلى ذويهم، ومقتطفات من خطاب لنتنياهو يؤكد فيه أنه يعمل منذ بداية الحرب بلا كلل من أجل إعادة المحتجزين جميعا.

واختتمت "القسام" مقطع الفيديو بعبارة الوقت ينفد باللغات العربية والإنجليزية والعبرية.

وصرح نتنياهو، اليوم الخميس، بأن صفقة تبادل الأسرى، ليست قريبة.

وأوضح في مقابلة مع قناة "فوكس نيوز " الأمريكية بأنه "لا توجد صفقة قيد الإعداد، للأسف، وهي ليست قريبة من الإتمام"، وفقا لصحيفة "تايمز أوف إسرائيل".

وزعم نتنياهو أن تأخر إبرام الصفقة، سببه رفض حركة "حماس"، مشيرا إلى وجود قضايا لم تُحل بعد.

وكان المتحدث باسم كتائب القسام، أبو عبيدة قد صرح يوم الاثنين الماضي، بأن إصرار نتنياهو على تحرير المحتجزين بالضغط العسكري بدلا من إبرام صفقة سيعني عودتهم داخل توابيت.

وأضاف أبو عبيدة أنه بعد حادثة النصيرات وسط قطاع غزة صدرت تعليمات لحراس الأسرى بخصوص التعامل معهم حال اقتراب جيش الاحتلال.

وأفاد أبو عبيدة بأن نتنياهو وجيش الاحتلال وحدهما من يتحملان المسئولية الكاملة عن مقتل الأسرى بعد تعمدهم تعطيل أي صفقة لمصالح ضيقة وتعمد قتل العشرات من المحتجزين بالقصف، مشددا على أن على عائلات المحتجزين الإسرائيليين الاختيار بين عودتهم قتلى أو أحياء.