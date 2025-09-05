الإنشاد والمديح النبوي يضيئان الليلة الثامنة من صيف قطاع المسرح

تحت رعاية الدكتور أحمد فؤاد هنو، وزير الثقافة، وضمن احتفالات وزارة الثقافة بالمولد النبوي الشريف، انطلقت فعاليات الليلة الثامنة من برنامج "صيف قطاع المسرح"، الذي ينظمه قطاع شؤون الإنتاج الثقافي برئاسة المخرج خالد جلال، مساء أمس الخميس على مسرح ساحة مركز الهناجر للفنون. ويُقدَّم البرنامج مجانًا للجمهور حتى 11 سبتمبر الجاري.

وأحيت شعبة الإنشاد الديني بالفرقة القومية للموسيقى الشعبية، التابعة للبيت الفني للفنون الشعبية والاستعراضية برئاسة الفنان تامر عبد المنعم، حفل الليلة الثامنة بباقة متنوعة من الأغاني الدينية والمدائح النبوية، منها: ماشي في نور الله، إلى رحاب يثرب، النبي عربي، نبينا هادينا، المسك فاح، موكب النور، أمدح المكمل، قمر سيدنا النبي، روضة الهادي نبينا، يا محمد، طلع البدر علينا، وذلك تحت إشراف الفنانة لبنى الشيخ، مديرة الفرقة.

أما اليوم الجمعة، فيستمتع جمهور مسرح ساحة مركز الهناجر للفنون بصوت الفنانة فاطمة عادل، التي تحيي الليلة التاسعة من البرنامج، حيث تقدم مجموعة متنوعة من الأغاني الدينية والتراثية والشعبية الأصيلة بمصاحبة فرقتها الموسيقية.

ومن المقرر أن تشارك في فعاليات البرنامج هذا العام أيضًا فرقة رضا للفنون الشعبية، التابعة للبيت الفني للفنون الشعبية والاستعراضية، حيث تقدم باقة من روائع استعراضاتها الشهيرة.

وفي إطار دعم القطاع للأصوات الغنائية المميزة، يشارك كذلك عدد من الفنانين، منهم: أميرة رضا، رباب ناجي، إلى جانب فرقتي أعز الناس و فلكلوريتا، وذلك ضمن أمسيات البرنامج الذي يواصل استقطاب جمهور واسع من عشاق الغناء والفنون الشعبية والتراثية.