الإسكندرية: مواطنون يحتفلون بالمولد النبوي بتوزيع الشربات بالموز في المنشية

يواصل أهالي الإسكندرية الاحتفال بالمولد النبوي الشريف على طريقتهم الخاصة، حيث شهدت منطقة المنشية بوسط المدينة، اليوم الجمعة، توزيع أكواب الشربات بالموز على المارة، في عادة متوارثة تعكس روح الكرم والفرحة بالمناسبة.

وقال إيهاب أحمد، أحد المشاركين، إن توزيع الشربات بالموز تقليد قديم ورثوه عن الأجداد، ولا يكاد يخلو شارع في الإسكندرية من هذه العادة التي يحرص عليها الأهالي سنويًا.

وأشارت هبة إبراهيم، إحدى السيدات المشاركات في التوزيع، إلى أن الاحتفال لا يكتمل إلا بالبهجة، وأن الشربات رمز للمحبة بين الناس، مؤكدة مشاركة الجميع في تحضيره وتوزيعه.

وأوضح كريم هشام، أحد المارة، أن هذه العادة تبعث أجواء مميزة ينتظرها كل عام، مضيفًا أنه مر بعدة شوارع حصل فيها على أكثر من 20 كوبًا من الشربات بالموز.