دقيقة حداد في مهرجان القاهرة التجريبي إحياءً لذكرى شهداء بني سويف

قررت اللجنة العليا لمهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي، برئاسة الدكتور سامح مهران، الوقوف دقيقة حداد قبل انطلاق فعاليات عروض الدورة الثانية والثلاثين اليوم الجمعة 5 سبتمبر، تخليدًا لذكرى ضحايا حادث حريق مسرح بني سويف، الذي أودى بحياة نخبة من شباب المسرح المصري ورموزه، في واحدة من أبشع المآسي بتاريخ المسرح المصري الحديث.

وأقيمت دقيقة الحداد قبل بدء أولى جلسات محور “رد الجميل” صباح اليوم بقاعة المؤتمرات بالمجلس الأعلى للثقافة، كما ستُقام قبل جميع العروض التي تُعرض اليوم على مختلف مسارح المهرجان، تزامنًا مع الذكرى العشرين للحادث الأليم الذي وقع في 5 سبتمبر 2005.

ويأتي هذا القرار استمرارًا لتقليد سنوي اتبعه المهرجان منذ سنوات، إذ اعتُبر يوم 5 سبتمبر يومًا للمسرح المصري تحت شعار “لن ننساكم”، وفاءً وتخليدًا للمواهب والرموز التي فقدها الوسط المسرحي في تلك الفاجعة.

ويُذكر أن الحادث المأساوي وقع أثناء عرض مسرحية “مَن منّا؟” المأخوذة عن نص “حديقة الحيوان” للكاتب الأمريكي إدوارد ألبي، ضمن فعاليات الدورة الخامسة عشرة لمهرجان نوادي المسرح، وأسفر عن وفاة جميع المشاركين في العرض باستثناء ممثل واحد نجا بالصدفة، إلى جانب أكثر من خمسين فنانًا وناقدًا واثنين من جنود الدفاع المدني، فضلًا عن إصابة ما يزيد على 18 شخصا.