مستشفى أشمون العام ينقذ حياة مسنة بعد تركيب منظم دائم لضربات القلب مجانًا

نجح فريق طب وجراحة القلب بمستشفى أشمون العام بمحافظة المنوفية، في إنقاذ حياة مريضة في العقد السابع من العمر، بعد إجراء عملية عاجلة لتركيب جهاز منظم دائم لضربات القلب (Permanent Pacemaker)، وذلك عقب وصولها إلى المستشفى وهي تعاني من حصار قلبي كامل وبطء شديد وهبوط حاد في نبضات القلب.

وكانت المريضة قد وصلت إلى المستشفى في حالة صحية حرجة، وعلى الفور جرى إجراء الفحوصات والتحاليل الطبية اللازمة، والتي أكدت حاجتها إلى التدخل الطبي العاجل، ليتمكن الفريق الطبي من تركيب منظم ضربات القلب بنجاح، واستعادة معدل النبض إلى مستواه الطبيعي، مع استقرار حالتها الصحية ووضعها تحت الملاحظة الطبية.

وجرى تنفيذ العملية بواسطة فريق متخصص من استشاريي وأخصائيي كهربية القلب والقلب والقسطرة، بقيادة الدكتور إبراهيم ناصر، مدير مستشفى أشمون العام.

وأكد الدكتور عمرو مصطفى محمود، وكيل وزارة الصحة بالمنوفية، أن الخدمات الطبية المتقدمة والتدخلات الحرجة تُجرى داخل مستشفى أشمون العام بالمجان، دون تحميل المرضى أي أعباء مالية، مشيدًا بكفاءة الفريق الطبي والنجاحات المتواصلة التي يحققها قسم كهربية القلب بالمستشفى.

وأوضح وكيل الوزارة، في بيان اليوم، السبت، أن تقديم هذه الخدمات التخصصية داخل المستشفيات التابعة للمديرية يأتي في إطار تطوير منظومة الرعاية الصحية، وإتاحة الخدمات الطبية الدقيقة للمرضى بالقرب من أماكن إقامتهم، بما يخفف عنهم مشقة السفر والتنقل.

ويأتي هذا الإنجاز تحت رعاية الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، واللواء عمرو الغريب، محافظ المنوفية، ومتابعة الدكتور عمرو مصطفى محمود، وكيل وزارة الصحة بالمنوفية.

وشارك في الإشراف على العمل كل من الدكتور عماد رمضان، وكيل المديرية، والدكتور محمد سلامة، مدير العلاجي، والدكتور أنور محفوظ، مدير الخدمات الطبية، والدكتور مصطفى النعماني، مدير المستشفيات.

كما ضم فريق العمل بالمستشفى الدكتور إبراهيم ناصر، مدير المستشفى، والدكتور إبراهيم الأعصر، رئيس الهيئة الطبية، والدكتور عبد الرحمن البقيري، رئيس أقسام القلب، والدكتور وليد ناصف، رئيس قسم القلب، والدكتور أحمد جلال شخبة، رئيس قسم القسطرة.

وضم الفريق الطبي المنفذ الدكتور أحمد عبد الصمد الغلام، استشاري كهربية القلب، والدكتور أحمد العيسوي، أخصائي القلب، والدكتور إبراهيم عنبر، طبيب القلب، إلى جانب أطقم التمريض والفنيين المشاركين في إجراء العملية.