أستون فيلا في مواجهة صعبة أمام نورويتش سيتي بالدوري الإنجليزي

لذي يضم بين صفوفه الثنائي المصري محمود تريزيجيه وأحمد المحمدي بملعب "كارو رود"، ضمن منافسات الجولة الثامنة من الدوري الإنجليزي، في الرابعة عصر اليوم السبت.

لذي يضم بين صفوفه الثنائي المصري محمود تريزيجيه وأحمد المحمدي بملعب "كارو رود"، ضمن منافسات الجولة الثامنة من الدوري الإنجليزي، في الرابعة عصر اليوم السبت.

يستضيف فريق نورويتش سيتي منافسه أستون فيلا ، ا لذي يضم بين صفوفه الثنائي المصري محمود تريزيجيه وأحمد المحمدي بملعب "كارو رود"، ضمن منافسات الجولة الثامنة من الدوري الإنجليزي، في الرابعة عصر اليوم السبت.