أستون فيلا في مواجهة صعبة أمام نورويتش سيتي بالدوري الإنجليزي

يستضيف فريق نورويتش سيتي منافسه أستون فيلا ، الذي يضم بين صفوفه الثنائي المصري محمود تريزيجيه وأحمد المحمدي بملعب "كارو رود"، ضمن منافسات الجولة الثامنة من الدوري الإنجليزي، في الرابعة عصر اليوم السبت.
ويتواجد فريق استون فيلا فى المركز الـ 18 في جدول ترتيب الدوري الانجليزي برصيد 5 نقاط، خلف نورويتش سيتي صاحب المركز الـ 17 بفارق نقطة واحدة.
ويسعى الفريقان لتحقيق الانتصار في لقاء اليوم وقطع خطوة نحو الهروب من منطقة الخطر.
ويسعى أستون فيلا في تحقيق فوزه الثاني في مسابقة الدوري الانجليزي هذا الموسم والأول خارج ملعبه، حيث يملك في جعبته 5 نقاط حصدها من انتصار وحيد جاء على حساب إيفرتون وتعادلين مع وست هام يونايتد وبيرنلي، فيما حقق نورويتش سيتي مفاجأة الموسم حتى الآن، بفوزه على مانشستر سيتي لكن الفوز أعقبه هزيمتين أمام بيرنلي وكريستال بالاس.
ويستضيف أستون فيلا نظيره برايتون يوم 19 أكتوبر بملعب "فيلا بارك"، ضمن منافسات الجولة التاسعة من منافسات الدوري الإنجليزي، في مواجهة هي الثانية التي تجمع بين الفريقين خلال 3 أسابيع بعدما سبق وأن التقيا بملعب "فالمر" يوم 25 سبتمبر.
وتمكن أستون فيلا من تحقيق الفوز على برايتون بنتيجة 3 – 1، ليحجز مقعده في دور الـ 16 ببطولة كأس الرابطة حيث أوقعته القرعة في مواجهة وولفرهامبتون يوم 30 أكتوبر بملعب "فيلا بارك".