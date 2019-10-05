رئيس شركة مياه أسيوط يتفقد أعمال إحلال وتجديد المحطات

تفقد المهندس محمد صلاح، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب بأسيوط، يرافقه رؤساء القطاعات صباح اليوم السبت، عدد من محطات المياه والصرف الصحي بالمناطق لمتابعة أعمال الإحلال والتجديد لعدد من محطات مياة الشرب بنطاق المحافظة، وذلك للاطمئنان على سلامة سير الأعمال بداخلها، ومتابعة الأحداث القائمة ببيئة العمل لتلافي أي ملاحظات بصورة مبكرة.

يأتى ذلك، طبقا لخطة المتابعة الموضوعة بصورة دورية من قبل رئيس الشركة، وبدأت الجولة حسب بيان الشركة بتفقد سير الأعمال القائمة بالمرشحات والمروقات وبئر التوزيع والمبنى الإداري، ومبنى الطلمبات الرئيسي بمحطة مياه التشيكي بمنطقة شرق أسيوط، والتي تبلغ طاقتها التصميمية 600 لـ/ث، والممولة من الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي لتخدم منطقة غرب وشرق أسيوط ومنطقة عرب المدابغ.

وفي السياق ذاته، تفقد محطة رفع صرف صحي البركة (1) لمتابعة أعمال رفع الكفاءة وإعادة التأهيل المحطة، والتي تتم بطلمبات المحطة وغرف المحابس وخط الطرد وعنبر التشغيل، وبوابات الدخول الخاصة بالمحطة، وكذلك أعمال الدهانات والأرضيات والأنارة، معززا سيادته تلك الأعمال القائمة؛ داعيا إلى ضرورة الاستمرار في ذلك النجاح.

واختتمت الجولة بتفقد أعمال الإحلال والتجديد بالعداية المعدنية المنشأة أعلى فيض ترعة الملاح بتكلفة إجمالية 10 ملايين جنيه، والتي تم تعزيزها في خطة الإحلال والتجديد لهذا العام، مؤكدا سيادته لجميع أبناء الشركة أثناء الجولة ضرورة الالتزام بالجدول الزمني الموضوع، للانتهاء من أعمال الإحلال والتجديد القائمة في الموعد المحدد.