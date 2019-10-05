رئيس بعثة الأمم المتحدة يتسلم مهام رئاسة لجنة مراقبة وقف إطلاق النار غرب اليمن

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تسلم الجنرال أباهيجيب جوها، السبت، مهامه كرئيس لبعثة الأمم المتحدة في مدينة الحديدة(غربي اليمن)، وذلك للإشراف على عملية إعادة الانتشار ووقف إطلاق النار بالمدينة.

وقال مارتن جريفيث، المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة، في تغريدة على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، :"يسرني أن أرحب بزميلي الجنرال جوها الذي تسلّم مهامه كرئيس لبعثة الأمم المتحدة لدعم اتفاق الحديدة".

وأوضح جريفيث أنه يتطلع للعمل مع الجنرال جوها من أجل تطبيق الاتفاق، متمنياً له كل التوفيق.

ويعد جوها، ثالث مسؤول أممي يتسلم رئاسة لجنة المراقبة الدولية في الحديدة، منذ مشاورات السلام التي عقدت بالسويد بين الأطراف اليمنية المتصارعة في ديسبمر الماضي.

وكان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش قد أعلن في سبتمبر الماضي، تعيين قائد عسكري هندي متقاعد لرئاسة البعثة الأممية في الحديدة.