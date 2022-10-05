زيلينسكي: القوات الأوكرانية تتقدم بسرعة وبقوة

قال الرئيس الأوكراني فلوديمير زيلينسكي، في خطابه الليلي، الثلاثاء، إن الجيش الأوكراني حرر عشرات البلدات في الأيام الأخيرة وهو يتقدم في مناطق جنوب وشرق البلاد التي احتلتها روسيا.

وقال زيلينسكي إن القوات تتقدم "بسرعة وبقوة" وإنها تسيطر بشكل مستمر على المزيد من المناطق في خيرسون وخاركيف ولوهانسك ودونيتسك.

وذكر أن منطقة خيرسون الجنوبية وحدها شهدت استعادة السيطرة على ثماني تجمعات سكنية خلال الساعات الأخيرة.

وتابع زيلينسكي "جنودنا لا يتوقفون. وهي مسألة وقت فقط، قبل أن نطرد المحتلين من أرضنا".

وتأتي نجاحات أوكرانيا في الوقت الذي تحاول فيه موسكو إظهار قوتها من خلال ضم العديد من المناطق التي لا تسيطر عليها.

ويتسبب التقدم السريع للقوات الأوكرانية في مشكلات للوحدات الروسية على عدة جبهات في نفس الوقت.

واضطرت روسيا مؤخرا إلى سحب الآلاف من جنودها لمنع تعرضهم للحصار من القوات الأوكرانية في بلدة ليمان بشرق أوكرانيا.