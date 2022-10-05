أنقرة تستدعي سفير السويد احتجاجا على برنامج تليفزيوني مسيئ لتركيا ورئيسها

استدعت وزارة الخارجية التركية، اليوم الأربعاء، السفير السويدي لدى أنقرة، على خلفية عرض برنامج بالتلفزيون الحكومي محتوى اعتبرته تركيا مسيئا لها ولرئيسها.

ونقلت وكالة الأناضول للأنباء عن الخارجية التركية تأكيدها للسفير السويدي أنه لا يمكن قبول التعبيرات والمشاهد القبيحة (على التلفزيون) الموجهة ضد الرئيس رجب طيب أردوغان وتركيا.

وكان الرئيس التركي قد أعلن أن بلاده لن تصادق على طلب عضوية السويد وفنلندا في حلف شمال الأطلسي (الناتو) "حتى يتم الوفاء بالوعود" التي قطعتها الدولتان.

وقال أردوغان أمام البرلمان التركي "طالما لم يتم الوفاء بالوعود التي قُطعت لبلدنا، فسوف نبقى على موقفنا المبدئي".