الحكومة الإثيوبية تقبل دعوة الاتحاد الإفريقي لمحادثات سلام مع جبهة التيجراي

قال مستشار الأمن القومي الإثيوبي رضوان حسين، لـ"رويترز"، الأربعاء، إن حكومة أديس أبابا وافقت على دعوة الاتحاد الإفريقي للمشاركة في محادثات سلام مع الجبهة الشعبية لتحرير تيجراي تعقد في جنوب إفريقيا.

ودعا الاتحاد الإفريقي، الحكومة الإثيوبية وقوات إقليم تيجراي، إلى محادثات سلام في جنوب إفريقيا، مطلع الأسبوع، بهدف إنهاء صراع مستمر منذ عامين، بحسب رسالة اطّلعت عليها "رويترز".

وبعد هدنة استمرت 5 أشهر، استؤنفت المعارك في 24 أغسطس الماضي بين الجيش الفيدرالي الإثيوبي والجبهة الشعبية لتحرير تيجراي في إقليم تيجراي شمال إثيوبيا مع تبادل الطرفين الاتهامات بإشعال المواجهات.

يذكر أن الصراع بتيجراي بدأ في نوفمبر 2020، عندما أرسل رئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد، القوات الفيدرالية، إلى الإقليم؛ للسيطرة على السلطات المحلية المنبثقة من الجبهة الشعبية لتحرير تيجراي بعد اتهامها بمهاجمة ثكنات للجيش.

وأسفر الصراع عن مقتل آلاف الأشخاص وأغرق شمال إثيوبيا في أزمة إنسانية خطيرة.