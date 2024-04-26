جاسوس مشتبه في عمله لصالح الصين حاول العمل لصالح الاستخبارات الألمانية



حاول الموظف لدى النائب الألماني في البرلمان الأوروبي، ماكسيميليان كراه - والذي تم القبض عليه للاشتباه في تجسسه لصالح الصين - العمل أيضا لصالح وكالة الاستخبارات الألمانية (بي إن دي) قبل بضع سنوات، لكن الاستخبارات الألمانية رفضت التعاون مع الموظف يان جو في ذلك الحين، بحسب معلومات وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ).

وبحسب المعلومات، عرض الرجل بعد ذلك التعاون على المكتب الإقليمي لحماية الدستور في ولاية سكسونيا (الاستخبارات الداخلية)، إلا أن المكتب رفض أيضا التعاون معه لعدم الوثوق به.

وكان مكتب مكافحة الجريمة في ولاية ساكسونيا شرقي ألمانيا ألقى القبض على الموظف التابع لكبير مرشحي حزب البديل من أجل ألمانيا لانتخابات البرلمان الأوروبي، ماكسميليان كراه، للاشتباه في تجسسه لصالح الصين، وصدر أمر اعتقال يوم الثلاثاء الماضي بحق هذا الموظف وهو ألماني الجنسية.

وجاءت هذه الواقعة بعد وقت قصير من إلقاء السلطات الألمانية القبض على ثلاثة أشخاص أيضا يحملون الجنسية الألمانية بتهمة الحصول على معلومات حول التكنولوجيا العسكرية في ألمانيا من أجل نقلها إلى الاستخبارات الصينية.

ووفقا لمكتب المدعي العام الاتحادي، يُشتبه في أن مساعد كراه نقل معلومات من البرلمان الأوروبي إلى الصين.

وأعلن مكتب الادعاء العام الاتحادي مؤخرا أيضا أنه تم فتح ما يُسمى بإجراء تحقيق أولي فيما يتعلق بمدفوعات روسية محتملة لدعم نشاط السياسي كراه بوصفه نائبا في البرلمان الأوروبي.

ووفقا للبيانات، فإن التحقيقات الأولية يجري استخدامها فقط لفحص ما إذا كان هناك اشتباه أولي بشأن وجود سلوك جنائي يتعلق برشوة نواب. وفي حال ثبوت الاشتباه الأولي سيتطلب إجراء تحقيق رسمي قرارا من البرلمان الأوروبي برفع الحصانة عن كراه.