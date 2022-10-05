مسلح يطلق النار على بنك بيروت في مدينة الجبيل اللبنانية

أفادت الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية، في نبأ عاجل قبل قليل، بأن مسلحا أطلق النار على بنك "بيروت" في الجبيل اللبنانية.

وقالت "الوكالة الوطنية للإعلام": "وصل مواطن يقود سيارة، قرابة العاشرة صباحا بالتوقيت المحلي إلى بنك بيروت في جبيل شارع 13، محاولا دخول الفرع من دون موعد مسبق، وعندما منعه الحرس؛ سحب من السيارة رشاشا حربيا وأطلق النار باتجاه المصرف ما أحدث أضرارا مادية في الزجاج ، وحضرت القوى الأمنية إلى المكان وباشرت تحقيقاتها".

وتتزايد عمليات اقتحام البنوك في لبنان من قبل مودعين في محاولات لاسترداد أموالهم التي تكون في بعض الأحيان كبيرة جدا.

واقتحم مودعون غاضبون، اثنان منهم على الأقل مسلحان، أمس الثلاثاء، أربعة بنوك تجارية في ظل أزمة اقتصادية خانقة تبدو فيها المصارف غير قادرة على الاستجابة لطلبات السحب من قبل عملائها.