مدريد وبرلين تجددان دعمها لخط أنابيب للغاز يمر بين إسبانيا وفرنسا

جددت ألمانيا وإسبانيا دعمهما لخط أبيب للغاز يمر بين إسبانيا وفرنسا عبر بيرينيس مع حلول عام 2025، كجزء من سلسلة من الخطط التي تم الاتفاق عليها خلال مشاورات حكومية اليوم الأربعاء.

وسوف يتم في وقت لاحق نقل الهيدروجين المنتج من مصادر متجددة عبر خط الأنابيب بموجب الخطط، رغم أن فرنسا تعارض الفكرة وتم مناقشة هذا الإجراء خلال محادثات في مدريد بين مسؤولين إسبان ووفد ألماني بقيادة المستشار أولاف شولتس وثمانية من وزرائه الستة عشر مع رئيس الوزراء الإسباني بيدرو شانسيز.

يأتي الاتفاق على الطاقة في وقت حساس يشهد ارتفاع الأسعار، وتحاول فيه ألمانيا ودول أوروبية أخرى تقليل الاعتماد على الإمدادات الروسية بسبب حرب موسكو في أوكرانيا .

وسوف يمتد خط انابيب ميدكات الذي يدعو له شولتس وشانسيز من برشلونة عبر بيرينيس ليتصل بالشبكة الفرنسية في جنوب فرنسا

وبدأ بالفعل العمل بشان خط الأنابيب ، وفي إسبانيا تم استكمال الخط إلى هوستالريك ، على بعد 106كيلومترات جنوب الحدود بينما مازال يتعين على فرنسا استكمال 120كيلومترا.

وسوف ينقل خط الأنابيت المخطط له الغاز الطبيعي إلى إسبانيا والبرتغال اللتان لديهما ما إجمالية سبع محطات للغاز الطبيعي المسال . وسوف يكون خطا أنابيب ينقلان الغاز من الجزائر مصدرا آخر للغاز أيضا.

وقبل محادثات مع الوفد الألماني ، دعا سانشيز فرنسا إلى التخلي عن معارضتها للمشروع.



