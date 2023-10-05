شرحت وزارة النقل خطوات حجز تذاكر قطارات السكك الحديدية عن طريق الهاتف المحمول والموقع الإلكتروني للهيئة القومية لسكك حديد مصر، دون الحاجة إلى التوجه لمحطات القطارات، وذلك عبر فيديو نشرته على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك).



وحددت هيئة السكك الحديدية ٤ طرق للحصول على تذاكر السفر عبر خطوط الوجهين القبلي والبحري، وهي من خلال شبابيك التذاكر بمحطات القطارات، أو الحجز الالكتروني (أون لاين) والتطبيق الرسمي لسكك حديد مصر للأندرويد والأيفون، أو من خلال المكاتب المتاحة بالهيئات والنقابات الحكومية ببعض أماكن الجمهورية، وأخيرا من خلال منظومة الدفع الفوري للحجز على قطارات (الثالثة المكيفة – التهوية الديناميكية) للوجهين القبلي والبحري من خلال منافذ ووكلاء البيع المنتشرة على مستوى الجمهورية والتي تُقدر بـ 320 ألف منفذ.





