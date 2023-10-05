لوجانو السويسري يقلب تأخره لفوز مثير على بشكتاش التركي في دوري المؤتمر الأوروبي

قلب لوجانو السويسري تأخره بهدفين إلى فوز مثير على بشكتاش التركي 3 /2، اليوم الخميس، ضمن منافسات الجولة الثانية من المجموعة الرابعة ببطولة دوري المؤتمر الأوروبي لكرة القدم.

وسجل فينسنت أبو بكر هدفي بشكتاش في الدقيقتين 38 و 52، فيما سجل إجناسيو إليسيدا هدف لوجانو الأول في الدقيقة81.

وفي الدقيقة 86 سجل شكيكلم فلادي الهدف الثاني للوجانو، فيما تكفل إيريك بايلي لاعب بشكتاش بتسجيل الهدف الثالث بالخطأ في مرمى فريقه في الدقيقة الأخيرة من الشوط الثاني.

ورفع لوجانو رصيده إلى أربع نقاط ليتصدر المجموعة، بفارق الأهداف عن كلوب بروج البلجيكي الذي فاز على مضيفه بودو جليمت النرويجي 1 / صفر، فيما تجمد رصيد بشكتاش عند نقطة واحدة في المركز الثالث، بفارق الأهداف عن بودو جليمت متذيل الترتيب.

وفي المجموعة الأولى، خيم التعادل السلبي على المباراة التي جمعت بين كلاكسفيك من جزر فارو وضيفه ليل الفرنسي، فيما فاز سلوفان براتيسلافا السلوفاكي على مضيفه أولمبيا ليوبليانا السلوفيني 1 /صفر.

وتصدر سلوفان براتيسلافا الترتيب برصيد ست نقاط، بفارق نقطتين عن ليل الفرنسي في المركز الثاني، فيما احتل كلاكسفيك المركز الثالث برصيد نقطة واحدة، ويتذيل أولمبيا ليوبليانا الترتيب بدون رصيد من النقاط.

وفي المجموعة الثانية، فاز زوريا لوهانسك الأوكراني على ضيفه برايدليك الأيسلندي 1 / صفر، فيما فاز جينت البلجيكي على مكابي تل أبيب الإسرائيلي 2 / صفر.

ويتصدر زوريا لوهانسك ترتيب المجموعة برصيد أربع نقاط، بفارق الأهداف عن جينت صاحب المركز الثاني، فيما يحتل مكابي تل أبيب المركز الثالث برصيد ثلاث نقاط، ويتذيل برايدليك الترتيب بدون رصيد من النقاط.

وفي المجموعة الثالثة، تغلب فيكتوريا بلزن التشيكي على أستانا الكازاخي 2/1، فيما فاز بالكاني من كوسوفو على دينامو زغرب الكرواتي 2 / صفر.

ويتصدر فيكتوريا بلزن ترتيب المجموعة برصيد ست نقاط، بفارق ثلاث نقاط عن بالكاني ودينامو زغرب على الترتيب، فيما يتذيل أستانا الترتيب بدون رصيد من النقاط.