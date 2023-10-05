قال اللواء حمدي بخيت، المحلل الاستراتيجي والعسكري، والمستشار بالأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والاستراتيجية، إنهم ركزوا قبل حرب السادس من أكتوبر على النقاط الخاصة بنظرية الأمن الإسرائيلي، وكيفية إفشالها.

وأضاف خلال لقاء لبرنامج «الحياة اليوم»، الذي يقدمه الإعلامي محمد شردي عبر فضائية «الحياة»، مساء الأربعاء، أن إعداده كفرد مقاتل وصل إلى الرئيس محمد أنور السادات، مشيرًا إلى أنه كان منتميًا للدفعة 62 كلية حربية في السودان.

وأوضح أن الكلية الحربية نُقلت إلى السودان؛ تجنبا للضربات الجوية في العمق، ذاكرا أن الرئيس السادات أجرى وقتها زيارة إلى الخرطوم، والتقى نظيره جعفر النميري، بعد التغلب على الانقلاب.

ولفت إلى أن الراحل زارهم في جبل أولياء، مضيفًا: «رئيس مصر قاعد على طاولة 6 قدم من بتاعة الميز اللي بناكل عليها وعليها مفرش أبيض، وعلى كرسي خرزان، وكل الطلبة قدامه على الأرض بالشورت والصندل»، وفقًا لوصفه.

وأكمل: «قال عاملين إيه يا ولاد، ودخل في الموضوع على طول، هنحارب يعني هنحارب، أنتم الجيل الذي سيحارب ويستعيد الأرض، ومنذ هذا الوقت حصلت على التكليف؛ ولما كبرت أدركت أن وجداني التقط التوجيه وترسخ فيه أنني سأحارب».

وشهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، مساء اليوم الأربعاء، فعاليات الندوة التثقيفية للقوات المسلحة، وذلك احتفالا باليوبيل الذهبي لنصر أكتوبر المجيد الذي مرّ عليه 50 عاما.

وأقيمت فعاليات الندوة التثقيفية الثامنة والثلاثين، بحضور الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة، وزير الدفاع والإنتاج الحربي، وعدد من كبار رجال الدولة.

وشهدت الندوة عرض أفلام تسجيلية، وعروضًا فنية وغنائية، وتكريمًا لأسر الشهداء والمصابين وأبطال القوات المسلحة.

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