واصل محتجون في بلغاريا إغلاق الطرق لليوم السادس في احتجاج ضد خطط الحكومة لإغلاق محطات الطاقة التي تعمل بالفحم في إطار تحول نحو مصادر طاقة أنظف، برغم إبرام اتفاق جديد مع النقابات.

ونصب متظاهرون من ثلاثة مناجم فحم في جنوب شرق البلاد وجنوبها الغربي اليوم الأربعاء خياما جديدة لتوسيع إغلاق طريق تراقيا السريع المؤدي إلى البحر الأسود وإسطنبول، حسبما ذكرت الإذاعة الوطنية.

ورغم الاحتجاجات، وافقت حكومة رئيس الوزراء نيكولاي دينكوف على خطط إغلاق مناجم الفحم الثلاثة بعد غد الجمعة، لتجنب فقدان أموال مقدمة من الاتحاد الأوروبي من أجل التحول إلى الطاقة النظيفة بقيمة 4ر4 مليار ليف (3ر2 مليار يورو).

ووافقت أغلبية أعضاء البرلمان على اتفاق مع النقابات بشأن التحول في مجال الطاقة اليوم الأربعاء.

وكانت بلغاريا في البداية تهدف إلى إغلاق محطات الطاقة التي تعمل بالفحم والمناجم بحلول 2038. ورغم ذلك، ينص الاتفاق على فصل المحطات التي تعمل بالفحم عن شبكة الكهرباء بمجرد أن تصبح غير مربحة.

ويتم توليد حوالي نصف الكهرباء في بلغاريا حاليا من الفحم، ويأتي ثلث آخر من الطاقة النووية.