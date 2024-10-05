ماكرون يدعو إلى وقف تسليم شحنات الأسلحة المستخدمة في الحرب على غزة إلى إسرائيل



دعا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، إلى وقف تسليم شحنات الأسلحة المستخدمة في الحرب على غزة إلى إسرائيل.

وشدد ماكرون، في تصريحات نقلها موقع جريدة «لو باريزيان»، على أن «الأولوية للتوقف عن تسليم الأسلحة التي تؤدي إلى مواصلة القتال في غزة».

وانتقد الرئيس الفرنسي طريقة رد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، على عملية «طوفان الأقصى» التي شنتها حركة حماس في السابع من أكتوبر العام الماضي.

وأوضح أن «بلاده أدانت بشدة الهجوم الإرهابي في السابع من أكتوبر واعترفت بحق إسرائيل في الدفاع عن نفسها، لكنها شددت كذلك على أهمية احترام القانون الدولي والإنساني»، مضيفا أن «محاربة الإرهاب يجب ألا تكون على حساب التضحية بأرواح المدنيين».

كما طالب بعدم التضحية بالشعب اللبناني في الحرب التي تخوضها إسرائيل ضد حزب الله، مؤكدًا أهمية خفض التصعيد.

وشدد على أن «لبنان لا يمكن أن يصبح غزة جديدة»، داعيًا إلى ضرورة تمكين الجيش اللبناني من العودة إلى الحدود الجنوبية للبلاد، وإجراء انتخابات رئاسية.