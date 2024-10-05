وزير التموين يوجه بعمل تخفيضات بنسبة 10% على السلع بفروع المجمعات الاستهلاكية

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وجه الدكتور شريف فاروق وزير التموين، بمناسبة الاحتفال بالذكرى الحادية والخمسين لنصر أكتوبر العظيم، الشركة القابضة للصناعات الغذائية بعمل تخفيضات بنسبة 10%؜ على كل السلع والمنتجات المطروحة بالمجمعات الاستهلاكية على مستوى محافظات الجمهورية.

يأتي ذلك في إطار سياسة وزارة التموين والتجارة الداخلية بتوفير وإتاحة وزيادة المعروض من السلع الأساسية بالاسواق بأسعار مناسبة.

كما تم التوجيه باستمرار العمل في جميع المجمعات الاستهلاكية يوم الأحد بشكل طبيعي مع طرح جميع السلع بتخفيضات 10%، في كل المنافذ التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية.