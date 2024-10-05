إصابة مئات الأطفال في السودان بسوء التغذية الحاد والمعتدل

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أعلنت المنسقية العامة للنازحين واللاجئين في دارفور (هيئة أهلية)، السبت، إصابة أكثر من 400 طفل من سوء التغذية الحاد والمعتدل بولاية شمال دارفور غربي السودان.

وقالت منسقية النازحين، في بيان: «يعاني أكثر من 400 طفل من سوء التغذية الحاد والمعتدل، كما يعاني أكثر من 306 أطفال من أمراض مثل الحصبة والإسهال المائي والملاريا والتهابات العيون»، بحسب وكالة الأناضول.

وأضافت أن هذه الأمراض تم رصدها في حيّي جيفلو وسلومات شمال معسكر زمزم للنازحين (بولاية شمال دارفور).

وأشارت إلى أن الأطفال في معسكر زمزم والمخيمات الأخرى في دارفور يعانون من الأمراض والجوع وسوء التغذية الحاد.

ودعا البيان، جميع العاملين في المجال الإنساني في العالم إلى الاستجابة بسرعة للنداءات الإنسانية لإنقاذ حياة ملايين الأطفال السودانيين.

والثلاثاء، أعلنت الأمم المتحدة، أن 3.4 ملايين طفل دون سن الخامسة معرضون لخطر الإصابة بالأمراض الوبائية.

وقال مكتب الأمم المتحدة للشئون الإنسانية (أوتشا) في بيان، إن السودان الآن من بين البلدان الأربعة الأولى في العالم التي تعاني من أعلى معدل انتشار لسوء التغذية الحاد الشامل بنحو 13.6%.

وتتصاعد دعوات أممية ودولية لإنهاء الحرب بما يجنب السودان كارثة إنسانية بدأت تدفع الملايين إلى المجاعة والموت جراء نقص الغذاء بسبب القتال الذي امتد إلى 13 ولاية من أصل 18.

ومنذ منتصف أبريل 2023، يخوض الجيش السوداني وقوات الدعم السريع حربا خلّفت أكثر من 20 ألف قتيل وقرابة 10 ملايين نازح ولاجئ، وفق الأمم المتحدة.