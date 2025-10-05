الحوثيون: نفذنا عملية باستخدام صاروخ فرط صوتي في القدس المحتلة

أعلنت جماعة الحوثي في اليمن، اليوم الأحد، أنها استهدفت أهدافا حساسة في منطقة القدس المحتلة بصاروخ باليستي فرط صوتي من نوع "فلسطين2 الانشطاري".

وقال المتحدث باسم الحوثي يحيى سريع، في بيان، إن العملية "حققت أهدافها بنجاح بفضل الله"، وأفاد بأن الضربات تسببت في نزوح عدد كبير من المدنيين الإسرائيليين إلى الملاجئ.

وأضاف البيان أن الحوثي تتابع التطورات المتعلقة بالغارات على غزة، وتؤكد وجود تنسيق مع فصائل المقاومة، مشددا على أن تعاملها سيكون متوافقا مع التطورات الميدانية لضمان تحقيق مطالب الشعب الفلسطيني.

وتابع البيان أن الجماعة ستواصل تنفيذ "عمليات إسنادية" حتى يتوقف العدوان على غزة ويتم رفع الحصار عنها.