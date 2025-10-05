ترامب: مفاوضات اتفاق غزة تسير بشكل جيد للغاية

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن اتفاق غزة صفقة عظيمة لإسرائيل والعالم العربي والعالم أجمع، وإن خطة غزة تحقق السلام في الشرق الأوسط، بحسب شبكة القدس الاخبارية.

وأضاف ترامب أن المفاوضات تسير بشكل جيد للغاية، وأن إطلاق الأسرى سيتم قريبا جدا.

وأعلن ترامب أن الولايات المتحدة ستقضي بشكل كامل على حركة حماس إذا قررت البقاء في السلطة.

وأوضح ترامب في مقابلة مع شبكة “سي إن إن” الأمريكية أن التعامل مع التنظيمات المسلحة التي تهدد الاستقرار في الشرق الأوسط سيكون مختلفًا في حال عودته إلى البيت الأبيض، مشيرًا إلى أن الأمن الإسرائيلي يشكل أولوية بالنسبة له.

وأضاف ترامب أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أبدى استعدادًا لإنهاء القصف في غزة، في حال تم التوصل إلى ترتيبات تضمن وقف إطلاق النار وضمان أمن إسرائيل.

وقال ترامب إنه سيعرف قريبًا ما إذا كانت حركة حماس جادة في مواقفها الأخيرة".