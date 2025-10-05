الشرطة البريطانية تتعامل مع واقعة حريق بمسجد على أنها جريمة كراهية

تتعامل الشرطة البريطانية مع واقعة اندلاع حريق ألحق ضررا بمسجد على أنها جريمة كراهية.

وأفادت وكالة الأنباء البريطانية "بي ايه ميديا" بتضرر المدخل الأمامي للمسجد في بلدة بيس هيفين في شرق ساسكس على ساحل جنوب إنجلترا، بالإضافة إلى مركبة كانت متوقفة في الخارج.

وقالت شرطة ساسكس، في بيان، إنه تم استدعاؤها بعد ورود تقارير بشأن وقوع هجوم حريق متعمد في شارع فيليس قبل الساعة العاشرة مساء بالتوقيت المحلي "21:00 بتوقيت جرينتش" أمس السبت.

وأكدت الشرطة أنه يتم التعامل مع الحادث، الذي لم يسفر عن وقوع إصابات، على أنه جريمة كراهية.

وأوضحت كبيرة المحققين كاري بوهانا "نتفهم المخاوف التي أثارها الحادث داخل الجالية المسلمة، والتداعيات التي سوف تشعر بها نتيجة لذلك".

وأضافت "هناك بالفعل تواجد مكثف للشرطة في موقع الحادث، بالإضافة إلى تسيير دوريات إضافية لتوفير الأمان في أماكن العبادة الأخرى في البلاد".