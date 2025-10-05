محافظ الشرقية يحيل 45 من العاملين بالصحة والطب البيطري للتحقيق

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أصدر المهندس حازم الأشموني، محافظ الشرقية، قرارا بإحالة 45 من العاملين غير المتواجدين بمقر عملهم بالمنشآت الخدمية المختلفة للتحقيق واتخاذ اللازم قانونا حيالهم؛ وذلك لإعادة الانضباط للعمل وتقديم أفضل الخدمات للمواطنين.

كان محمد السيد، مدير إدارة المتابعة الميدانية بالديوان العام بالشرقية، أعلن تشكيل عدة لجان من إدارة المتابعة الميدانية للمرور على المنشآت التعليمية بمركزي الحسينية وفاقوس؛ وذلك لمتابعة سير انتظام العاملين بها والتأكد من التزامهم بمواعيد العمل المحددة.

أسفرت أعمال اللجان عن رصد عدم حضور 20 من العاملين بمقر مركز طب الأسرة بقرية سعود التابع للإدارة الصحية بالحسينية، وعدم تواجد أحد العاملين بالمركز، وتم التسديد قرين أسمائهم بالغياب وترك العمل.

كما تبين عدم تواجد 3 من العاملين بمقر الإدارة البيطرية بفاقوس التابعة لمديرية الطب البيطري بالشرقية، وتم التسديد قرين أسمائهم بما يفيد ترك العمل.

وتبين كذلك عدم تواجد 21 من العاملين بمقر مستشفى فاقوس المركزي التابع لمديرية الشؤون الصحية بالشرقية، وتم التسديد قرين أسمائهم بما يفيد ترك العمل، ليقرر محافظ الشرقية إحالتهم جميعا للتحقيق في المخالفات الواردة بالتقرير لاتخاذ ما يلزم قانونا حيالهم.