 مجلس الوزراء السعودي: طرح جزء من أرامكو يأتي إسهاما في تلبية الطلب العالمي على الطاقة - بوابة الشروق
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مجلس الوزراء السعودي: طرح جزء من أرامكو يأتي إسهاما في تلبية الطلب العالمي على الطاقة

د ب أ
نشر فى : الثلاثاء 5 نوفمبر 2019 - 6:40 م | آخر تحديث : الثلاثاء 5 نوفمبر 2019 - 6:40 م

أكد مجلس الوزراء السعودي، اليوم الثلاثاء، أن ما أعلنته شركة "أرامكو" عن نيتها في طرح جزء من أسهمها للاكتتاب العام وإدراجها في السوق الرئيسية لدى السوق المالية السعودية "تداول "يأتي للإسهام في تلبية الطلب العالمي المتداول على الطاقة.

وقال وزير الإعلام تركي بن عبدالله الشبانة، في بيان عقب جلسة مجلس الوزراء الاسبوعية برئاسة الملك سلمان بن عبد العزيز وبثته وكالة الأنباء السعودية، إن مجلس الوزراء، "عد ما أعلنته شركة أرامكو السعودية عن نيتها في طرح جزء من أسهمها للاكتتاب العام وإدراجها في السوق الرئيسية لدى السوق المالية السعودية "تداول " تعزيزاً لدورها المحوري في المملكة وفي الاقتصاد العالمي، والإسهام في تلبية الطلب العالمي المتداول على الطاقة، والمحافظة على تأمين الإمدادات العالمية، وخطوة مهمة في سبيل تحقيق رؤية المملكة "2030، وصنع المبادرات التي تم تحديدها في برنامج التحول الوطني".

وأعلنت شركة أرامكو أول أمس الأحد، نِيَّتها إدراج جزءٍ من أسهمها في السوق المالية السعودية.


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