رئيس وزراء بريطانيا يتعهد بإعادة بناء الثقة في الحكومة بالحد من تداعيات التضخم

تعهد رئيس وزراء بريطانيا ريشي سوناك، اليوم السبت، بإعادة بناء الثقة في الحكومة المملكة المتحدة من خلال الحد من تداعيات ارتفاع التضخم.



وقال سوناك -بحسب صحيفة (الجارديان) البريطانية عبر موقعها الإلكتروني- إن "التضخم هو العدو الأول وله اثر كبير على ذوي الدخل المنخفض"، مؤكدا أنه يفعل كل ما في وسعه للسيطرة على القضية خاصة أن هناك مخاوف كبيرة من ارتفاع فواتير الرهن العقاري الشهرية بعد أن رفع بنك إنجلترا أسعار الفائدة الأساسية بمقدار 0.75 نقطة مئوية إلى 3% وهو أعلى مستوى لها منذ 15 عامًا.



وتابع "أدرك تماما القلق الذي يشعر به المواطنين بشأن الرهون العقارية"، لافتا إلى أن الحكومة ستفعل كل ما في وسعها للتعامل مع هذه المشكلة.



وأضاف رئيس وزراء بريطانيا أنه علم تام بانعدام الثقة في الحكومة منذ الأسابيع والأشهر الماضية، وتابع "أدرك أن الثقة لا تمنح فالثقة تُكتسب، وظيفتي هي استعادة ثقة الناس".