 زيادة نسبة التضخم في تونس إلى 9.2 بالمئة في أكتوبر - بوابة الشروق
السبت 5 نوفمبر 2022 5:58 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

برأيك.. من يتحمل خسارة الزمالك كأس السوبر أمام الأهلي؟
النتـائـج تصويت

زيادة نسبة التضخم في تونس إلى 9.2 بالمئة في أكتوبر

د ب أ
نشر في: السبت 5 نوفمبر 2022 - 5:46 م | آخر تحديث: السبت 5 نوفمبر 2022 - 5:46 م

كشف المعهد الوطني للإحصاء في تونس، اليوم السبت، عن ارتفاع نسبة التضخم الى 9.2 بالمئة في شهر أكتوبر الماضي لتواصل بذلك منحاها التصاعدي منذ سبتمبر 2021.

وكانت النسبة في حدود 9.1 بالمئة في الشهر السابق و8.6 بالمئة في أغسطس، باحتساب الانزلاق السنوي ارتفعت أسعار المواد الغذائية بنسبة 12,9%.

وأرجع معهد الاحصاء ذلك بالأساس الى ارتفاع أسعار البيض بنسبة 33,3% وأسعار لحم الضأن بنسبة 21.1% وأسعار الزيوت الغذائية بنسبة 20.8% وأسعار الخضر الطازجة بنسبة 18.5% وأسعار لحم البقر بنسبة 15.1% وأسعار الدواجن بنسبة 15%.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك