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كشف المعهد الوطني للإحصاء في تونس، اليوم السبت، عن ارتفاع نسبة التضخم الى 9.2 بالمئة في شهر أكتوبر الماضي لتواصل بذلك منحاها التصاعدي منذ سبتمبر 2021.

وكانت النسبة في حدود 9.1 بالمئة في الشهر السابق و8.6 بالمئة في أغسطس، باحتساب الانزلاق السنوي ارتفعت أسعار المواد الغذائية بنسبة 12,9%.

وأرجع معهد الاحصاء ذلك بالأساس الى ارتفاع أسعار البيض بنسبة 33,3% وأسعار لحم الضأن بنسبة 21.1% وأسعار الزيوت الغذائية بنسبة 20.8% وأسعار الخضر الطازجة بنسبة 18.5% وأسعار لحم البقر بنسبة 15.1% وأسعار الدواجن بنسبة 15%.