قال المتحدث باسم الهلال الأحمر الفلسطيني رائد النمس، إن أعداد شاحنات المساعدات التي تدخل قطاع غزة، عبر معبر رفح تزداد مقارنًة بالأيام الماضية.



وطالب خلال مداخلة عبر «زووم»، لبرنامج «كلمة أخيرة»، تقديم الإعلامية لميس الحديدي، والمذاع على قناة «أون»، مساء السبت، بفتح معبر رفح بشكل دائم حتى يتسنى دخول المزيد من المساعدات باستمرار دون تقطع، وذلك على خلفية الاحتياجات الكثيرة للقطاع من المساعدات الطبية والغذائية.



وأوضح أنه في الأيام المعتادة كان عدد الشاحنات التي تصل إلى قطاع غزة يصل إلى 500 شاحنة يوميا، بينما ما دخل القطاع خلال شهر واحد وفي ظل العدوان الغاشم الذي يشنه الاحتلال دخلت 400 شاحنة فقط، مضيفا: «نحتاج لمزيد من المساعدات والدعم من الدول خاصة مليونا و400 ألف نازح يحتاجون للإغاثة».



ولفت إلى أن الاحتياجات الإغاثية متزايدة مع مرور ما يقرب من شهر منذ بداية العدوان، وبشكل خاص معاناة القطاع الصحي مع شح ونقص المواد والمستلزمات الصحية، بالإضافة إلى أزمة انقطاع الكهرباء، وخروج نحو 16 مستشفى عن العمل بسبب نقص الوقود.



وتوجه بالشكر لوزارة الصحة المصرية، قائلا: «الحكومة المصرية تكرمت بفتح المعبر واستقبال الحالات في المستشفيات المصرية وكانت مستعدة على استقبال المزيد من الجرحى ودخلت أكثر من مجموعة لتلقي العلاج في المستشفيات».



وذكر أنه قوات الاحتلال قصفت قافلة إسعاف كان من المفترض أن تُنقل لمصر، وعلى الرغم من وجود تنسيق كامل من وزارة الصحة مع الصليب الأحمر الفلسطيني، ولكن اُستهدفت وأُصيبت الطواقم ما تسبب في عرقلة الموضوع من جديد.



وأشار إلى أن هناك حاجة لاستيعاب المزيد من الجرحى، في ظل الحديث عن إصابات بصواريخ وليس برصاص، ومن ثم فهي إصابات شديدة الخطورة والدقة، موضحا أن عدد الإصابات تجاوز 24 ألف حالة معظمها خطير وأكثر من نصفها حالات حرجة، لذا فهناك حاجة ماسة لإدخال الآلاف من الحالات الخطيرة لمصر.