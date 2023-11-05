إصابة 5 جنود إسرائيليين بينهم 3 بحالة حرجة بصواريخ مضادة للدروع من لبنان

أفادت فضائية «الحدث العربية» بإصابة 5 جنود إسرائيليين، من بينهم 3 بحالة حرجة، بصواريخ مضادة للدروع من لبنان، وذلك في خبر عاجل لها، مساء الأحد.

وفي وقت سابق، أشارت وسائل إعلام إسرائيلية، إلى إطلاق قذائف وصواريخ مضادة للدروع من لبنان تجاه مستوطنة «أفيفيم» بالجليل الأعلى.

وتتعرض عدة مناطق في جنوب لبنان إلى قصف مدفعي من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي، بالإضافة إلى تحليق مكثف لطائرات الاستطلاع الإسرائيلية على طول المنطقة الحدودية الجنوبية للبنان.

وأعلن حزب الله اللبناني، في وقت سابق، استهداف موقع جنود إسرائيليين داخل منزل في مستوطنة المطلة، لترد إسرائيل عقب ذلك بقصف مدفعي على كفر كلا وتلة الحمامص.

كما قالت وكالة الأنباء اللبنانية إن مقاتلي «حزب الله»، أسقطوا مُسيرة إسرائيلية فوق جنوب لبنان.

فيما أصيب 4 مسعفين بجروح، الأحد، في قصف نفذته مسيّرة إسرائيلية على سيارة إسعاف في بلدة طير حرفا (جنوب)، وفقا للوكالة.