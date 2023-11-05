قطر تدين بشدة تهديد وزير إسرائيلي بضرب قطاع غزة بقنبلة نووية

أدانت دولة قطر بشدة تصريحات وزير التراث في حكومة الاحتلال الإسرائيلي بشأن التهديد بضرب قطاع غزة المحاصر بقنبلة نووية، وعدتها تحريضا خطيرا على جريمة حرب واستهتارا بالقيم الإنسانية والأخلاقية والقوانين الدولية.

وأشارت وزارة الخارجية، في بيان اليوم الأحد، إلى تساهل حكومة الاحتلال مع تهديدات الوزير من خلال اكتفائها بتجميد عضويته، وأكدت أن هذه التصريحات البغيضة المستفزة، تمثل امتدادا للسياسة التصعيدية التي تتبناها الحكومة الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وشددت الوزارة على ضرورة تحرك المجتمع الدولي بشكل عاجل لحماية الأشقاء الفلسطينيين المحاصرين في قطاع غزة.

وجددت وزارة الخارجية التأكيد على موقف دولة قطر الثابت من عدالة القضية الفلسطينية، والحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني الشقيق، وإقامة دولته المستقلة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.