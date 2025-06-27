 ترامب يعلق المحادثات مع كندا بشأن ضرائب شركات التكنولوجيا - بوابة الشروق
الجمعة 27 يونيو 2025 10:24 م القاهرة
أعداد جريدة الشروق
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ترامب يعلق المحادثات مع كندا بشأن ضرائب شركات التكنولوجيا

 واشنطن - (أب)
نشر في: الجمعة 27 يونيو 2025 - 10:11 م | آخر تحديث: الجمعة 27 يونيو 2025 - 10:11 م

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إنه قرر تعليق المحادثات مع كندا بشأن الضرائب التي تعتزم فرضها على شركات التكنولوجيا.

وأكد ترامب في منشور على منصة التواصل الاجتماعي المملوكة له تروث سوشيال اليوم الجمعة، أن كندا أبلغت الولايات المتحدة تمسكها بخططها لفرض الضريبة المقرر دخولها حيز التطبيق يوم الاثنين المقبل.

يذكر أن كندا تفرض ضريبة الخدمات الرقمية على الشركات الكندية والأجنبية التي تتعامل مع مستخدمي الإنترنت في كندا. وسيتم فرض ضريبة الخدمات الرقمية على شركات مثل أمازون وجوجل وميتا وأوبر وأيربانب بنسبة 3% من إيرادات المستخدمين الكنديين. وستُطبق بأثر رجعي، مما سيُلزم الشركات الأمريكية بدفع فاتورة بقيمة ملياري دولار أمريكي بنهاية الشهر.

 

 

 

 

 

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