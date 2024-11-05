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واصل منتخب الشباب تدريباته اليوم بملعب الهدف بمدينة أكتوبر فى إطار معسكره المفتوح استعدادا للقاء تنزانيا وديا الأربعاء ضمن برنامج إعداده المضغوط لخوض دورة شمال أفريقيا من 14 الى 26 نوفمبر الجاري وهى البطولة المؤهلة إلى كأس الأمم الأفريقية للشباب .. ويشارك فى التصفيات الإفريقية منتخبات : مصر والمغرب والجزائر وتونس وليبيا .

وكان منتخب الشباب قد بدأ منذ أربعة أيام معسكره تحت قيادة مديره الفني البرازيلى ميكالى واستمر فى التدريبات اليومية المقرر أن يختتمها الثلاثاء استعدادا لودية الأربعاء وهى التجربة الأولى التى يخوضها المنتخب تحت قيادة ميكالى الذى تولى المهمة منذ أسابيع ولم يؤدى معه المنتخب سوي معسكر واحد قيل البدء فى المعسكر الجاري .

عقد ميكالى اجتماعا مغلقا مع إسلام الشاطر وجهازه المعاون : ريكاردو المدرب العام وعلاء عبده المدرب وموسيس مدرب الحراس وليوناردو مدرب الاحمال وجواو محلل الاداء وخالد سرحان المترجم للترتيب للفترة المقبلة والتى تعتبر كبير للمنتخب خاصة وأن تصفيات أفريقيا محطة مهمة فى بناء هذا الجيل .

كما شهد التدريبات الجهاز الفني لمنتخب الناشئين بقيادة الكابتن حسين عبد اللطيف المدير الفني والذى حرص على تحية ميكالى والإشادة به وبالشكل الرائع الذى بدا عليه مع المنتخب الأوليمبي السابق وحصوله على المركز الرابع فى أولمبياد باريس.