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أعلنت رابطة الأندية المصرية، اليوم الثلاثاء، عن عقوبات الجولة الأولى من بطولة الدوري المصري الممتاز 2024-2025.

وجاءت عقوبات الجولة الأولى على النحو التالي:

مباراة الزمالك والبنك الأهلي:

إيقاف طارق مصطفى المدير الفني لفريق البنك الأهلي مباراة واحدة وتوجيه لفت النظر إليه وتوقيع غرامة مالية عليه قيمتها 15 ألف جنيه.

مباراة الإسماعيلي وغزل المحلة:

إيقاف عبدالرحيم مصطفى العموري لاعب فريق غزل المحلة لمدة مباراة وتوقيع عقوبة مالية عليه قيمتها 5000 جنيه.

مباراة طلائع الجيش والمصري:

إيقاف اسلام السعيد عبدالمقصود محارب لاعب فريق المصري مباراتين وتوقيع غرامة مالية عليه قيمتها 5000 جنيه.

مع تطبيق المادة 54 من لائحة مسابقة دوري nile موسم 2024-2025 الخاصة بحالات الإنذارات على الأجهزة الفنية والإدارية والطبية واللاعبين.