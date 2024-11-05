أعلنت رابطة الأندية المصرية، اليوم الثلاثاء، عن عقوبات الجولة الأولى من بطولة الدوري المصري الممتاز 2024-2025.
وجاءت عقوبات الجولة الأولى على النحو التالي:
مباراة الزمالك والبنك الأهلي:
إيقاف طارق مصطفى المدير الفني لفريق البنك الأهلي مباراة واحدة وتوجيه لفت النظر إليه وتوقيع غرامة مالية عليه قيمتها 15 ألف جنيه.
مباراة الإسماعيلي وغزل المحلة:
إيقاف عبدالرحيم مصطفى العموري لاعب فريق غزل المحلة لمدة مباراة وتوقيع عقوبة مالية عليه قيمتها 5000 جنيه.
مباراة طلائع الجيش والمصري:
إيقاف اسلام السعيد عبدالمقصود محارب لاعب فريق المصري مباراتين وتوقيع غرامة مالية عليه قيمتها 5000 جنيه.
مع تطبيق المادة 54 من لائحة مسابقة دوري nile موسم 2024-2025 الخاصة بحالات الإنذارات على الأجهزة الفنية والإدارية والطبية واللاعبين.