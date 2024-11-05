 موزمبيق.. متظاهرون يقطعون طريقا رئيسيا لتصدير المعادن من جنوب أفريقيا - بوابة الشروق
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موزمبيق.. متظاهرون يقطعون طريقا رئيسيا لتصدير المعادن من جنوب أفريقيا

مابوتو - د ب أ
نشر في: الثلاثاء 5 نوفمبر 2024 - 1:00 م | آخر تحديث: الثلاثاء 5 نوفمبر 2024 - 1:00 م

سيطر متظاهرون في بلدة "ريسانو جارسيا" الحدودية في موزمبيق، على عدد من الشاحنات واستخدموها لإغلاق طريق رئيسي يستخدم لتصدير المعادن من دولة جنوب أفريقيا المجاورة، أمس الاثنين، بحسب ما قالته شركة "ترانس أفريكان كونسيشنز"، المسؤولة عن إدارة الطريق.

ونقلت وكالة "بلومبرج" للأنباء اليوم الثلاثاء، عن الشركة المشغلة للطريق القول، إنه قد تم منع الحافلات العامة أيضا من السير على الطريق السريع "إن 4"، واضطر الركاب إلى النزول والسير.

وذكرت الشركة في بيان لاحق إن حركة المرور استؤنفت في الساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء.

جدير بالذكر أن الطريق السريع "إن 4" يربط قلب جنوب أفريقيا الصناعي في وسط البلاد بميناء مابوتو، وهو طريق تصدير مهم لمادتي الكروميت والفيروكروم.

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