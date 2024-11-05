أعرب المرشح الجمهوري للانتخابات الرئاسية الأمريكية، دونالد ترامب، عن ثقته الكاملة في الفوز بكل القضايا القانونية الموجهة ضده، قائلا: «لست قلقا بهذا الشأن، وأعتقد أن هذه هي حملتي النهائية الأخيرة لي، وأنا شخصيا ممتن، وأعتقد أننا سنحقق نجاحا وانتصارًا اليوم».

وأضاف خلال مؤتمر صحفي مساء الثلاثاء: «نحن لا نسعى إلى إلحاق الضرر بإيران، وأريد لإيران أن تحقق نجاحًا وتكون دولة ناجحة».

وتابع: «أعتقد أن الاستخبارات ربما كانت أكثر صرامة، ولم يزودونا بالإمكانات من عناصر، ولم يكن لدي كم كاف من العناصر مقارنة بجو بايدن، وكان ينبغي عليهم أن يؤدوا عملا أفضل في تزويدنا بالحماية والأمن».

وأكمل: «في آخر تجمع انتخابي لكامالا هاريس؛ جلبت الكثير من الشخصيات البارزة، وهذا أمر مثير للخزي بكل صراحة.. وإذا خسرت هذه الانتخابات وكانت الانتخابات منصفة سوف أقر بذلك بطبيعة الحال».

واختم: «حتى الآن، العملية الانتخابية منصفة، وهناك الكثير من الشكاوى والقضايا القانونية التي قدمناها، والتي تتعلق بآلاف المصوتين والناخبين ربما لم يجب ينبغي عليهم أن يدلو بأصواتهم، فلا يمكن تزوير الأوراق الانتخابية والبطاقات فهي موسومة، وهذا يحوم دون تزوير الأصوات».