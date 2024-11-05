 الانتخابات الأمريكية.. ترامب: سننتصر اليوم.. ولا أسعى لإلحاق الضرر بإيران - بوابة الشروق
الثلاثاء 5 نوفمبر 2024 8:54 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد دعوات مقاطعة بعض المطاعم التي ثبت دعمها لجنود الاحتلال؟

النتـائـج تصويت

الانتخابات الأمريكية.. ترامب: سننتصر اليوم.. ولا أسعى لإلحاق الضرر بإيران

محمد شعبان
نشر في: الثلاثاء 5 نوفمبر 2024 - 8:30 م | آخر تحديث: الثلاثاء 5 نوفمبر 2024 - 8:30 م

أعرب المرشح الجمهوري للانتخابات الرئاسية الأمريكية، دونالد ترامب، عن ثقته الكاملة في الفوز بكل القضايا القانونية الموجهة ضده، قائلا: «لست قلقا بهذا الشأن، وأعتقد أن هذه هي حملتي النهائية الأخيرة لي، وأنا شخصيا ممتن، وأعتقد أننا سنحقق نجاحا وانتصارًا اليوم».
وأضاف خلال مؤتمر صحفي مساء الثلاثاء: «نحن لا نسعى إلى إلحاق الضرر بإيران، وأريد لإيران أن تحقق نجاحًا وتكون دولة ناجحة».
وتابع: «أعتقد أن الاستخبارات ربما كانت أكثر صرامة، ولم يزودونا بالإمكانات من عناصر، ولم يكن لدي كم كاف من العناصر مقارنة بجو بايدن، وكان ينبغي عليهم أن يؤدوا عملا أفضل في تزويدنا بالحماية والأمن».
وأكمل: «في آخر تجمع انتخابي لكامالا هاريس؛ جلبت الكثير من الشخصيات البارزة، وهذا أمر مثير للخزي بكل صراحة.. وإذا خسرت هذه الانتخابات وكانت الانتخابات منصفة سوف أقر بذلك بطبيعة الحال».

واختم: «حتى الآن، العملية الانتخابية منصفة، وهناك الكثير من الشكاوى والقضايا القانونية التي قدمناها، والتي تتعلق بآلاف المصوتين والناخبين ربما لم يجب ينبغي عليهم أن يدلو بأصواتهم، فلا يمكن تزوير الأوراق الانتخابية والبطاقات فهي موسومة، وهذا يحوم دون تزوير الأصوات».

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك