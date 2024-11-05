حزب الله يعلن استهداف مصنع للمواد المتفجرة جنوب مدينة حيفا

أعلن حزب الله اللبناني، اليوم الثلاثاء، استهداف مصنع المواد المتفجرة في الخضيرة جنوب مدينة حيفا، برشقة من الصواريخ النوعية.

وجدد الإشارة في بيان عبر قناته الرسمية بتطبيق «تليجرام»، إلى أن الاستهداف يأتي «دعمًا للشعب الفلسطيني الصامد في قطاع غزة، وإسنادًا لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌والشريفة، ودفاعًا عن لبنان ‏وشعبه، ‏وفي إطار سلسلة عمليّات خيبر».

وفي وقت سابق، أفادت الجبهة الداخلية الإسرائيلية بأن صفارات الإنذار دوَّت في أكثر من 20 بلدة شمال إسرائيل، منها كيريوت شمونة، وشاطئ الكرمل.

كما تم تفعيل صفارات الإنذار في منطقة كفار غلعادي، إثر تسلل مسيرة معادية، وفق الجبهة الداخلية الإسرائيلية.

وبحسب الإعلام الإسرائيلي، سقط صاروخ بمنطقة مفتوحة في حيفا، فيما اعترضت القبة الحديدية صاروخين، وتم تفعيل تنبيهات التسلل للطائرات دون طيار في منطقة.

كما أعلن الجيش الإسرائيلي صباح اليوم، اعتراض صاروخين ومسيّرة، أطلقت من لبنان باتجاه خليج حيفا.

وأضاف الجيش، أن المنظومة الدفاعية، اعترضت خلال الليل، مسيرة اخترقت الأجواء الإسرائيلية من جهة سوريا.