قال المرشح الجمهوري للانتخابات الرئاسية الأمريكية، دونالد ترامب، إن الجمهوريين يتوجهون إلى مراكز الاقتراع بأعداد غير مسبوقة، مضيفا: «لا أستطيع ذكر أي مظالم، وأعتقد أننا حققنا الكثير من النتائج الجيدة حتى الآن، وهذه أفضل حملة انتخابية قمنا بها».

وأضاف خلال مؤتمر صحفي مساء الثلاثاء: «أعتقد أن التصويت الحضوري يشكل 8%، وهذا أمر سوف يحسم النتائج بشكل سريع، لا سيما إذا تحققنا من هوية الناخبين، لقد استخدمنا آليات باهظة الثمن للتحقق من نتائج هذه الانتخابات».

وتابع: «ربما قد تتأخر النتائج بطبيعة الحال، فرنسا اعتمدت التصويت الحضوري لأنها رأت أن التصويت عبر البريد لم يكن جيدًا.. أعتقد أن النتائج سوف تتأخر في بعض الولايات، وسوف يتم اتخاذ الكثير من الوقت من أجل احتساب النتائج».

وشدد أن النتائج غير محسومة في بعض الولايات، مضيفا: «لا أعرف ماذا سيحدث على مستوى إعلان النصر، ولكن عادة سأتوجه لمركز المؤتمرات عند الساعة العاشرة، ولكن يبدو أننا في الطليعة، وهناك الكثير من الجمهوريين الذين يصوتون مقارنة بالديمقراطيين».