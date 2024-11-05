أجرى المطرب الشعبي سعد الصغير الكشف الطبي الذي أمرت به المحكمة في قضية حيازة المواد المخدرة، لبيان ما إذا كانت حالته الصحية تستدعي تناول مادة الترامادول المخدر من عدمه.

وفي الجلسة الماضية، واجهت المحكمة الفنان الشعبي سعد الصغير، بتقرير الطب الشرعي الذي أثبت إيجابية تعاطيه مخدر الترامادول، فأجاب سعد: "نعم بأخد ترامادول عشان عندي مشكلة صحية ومعي شهادة بكدة".

وكانت محكمة جنايات شمال القاهرة أمرت بتوقيع الكشف الطبي على سعد الصغير للوقوف على حالته الصحية لبيان ما إذا كانت تستدعي تناول مادة الترامادول المخدر، وحددت جلسة 25 نوفمبر الجاري لعرض التقرير مع استمرار حبس المتهم.

صدر القرار برئاسة المستشار ناجي حسن محمود الحايس، عضوية المستشارين مجدي محمد البيومي، وولاء وجدي طاهر، بحضور حسام الريدي وكيل النيابة، وأمانة سر محمد عبد المجيد الغلبان.

وكانت النيابة أمرت بإحالة المتهم إلى المحكمة الجنائية في الاتهامات الموجه إليه بتهمة إحراز جوهَرَي الحشيش والترامادول المخدريْن بقصد التعاطي في غير الأحوال المصرح بها قانونًا.

وكانت الأجهزة الأمنية بمطار القاهرة الدولي تمكنت من القبض على الفنان سعد الصغير أثناء عودته على متن رحلة قادمة من الولايات المتحدة.