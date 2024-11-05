يتوجه الأمريكيون يوم 5 نوفمبر لاختيار رئيسهم المقبل في سباق يجمع بين الديمقراطية كامالا هاريس، نائبة الرئيس الحالية، والجمهوري دونالد ترامب، الرئيس السابق.

وبينما شهدت الانتخابات الأمريكية في بعض الأحيان إعلانات سريعة للنتائج، حيث يتم تحديد الفائز بعد ساعات من إغلاق مراكز الاقتراع، تشير التقارير إلى أن السباق المتقارب هذا العام قد يجعل الانتظار أطول مما هو متوقع.

ما هي الولايات الرئيسية التي يجب مراقبتها في عام 2024؟

على مستوى البلاد، ستغلق أولى مراكز الاقتراع في الساعة 18:00 بالتوقيت الشرقي (23:00 بتوقيت جرينتش) مساء الثلاثاء، وستغلق آخر المراكز في الساعة 01:00 بالتوقيت الشرقي (06:00 بتوقيت جرينتش) صباح الأربعاء.

لكن من المتوقع أن تتحدد نتيجة هذا السباق بناءً على نتائج سبع ولايات متأرجحة، حيث يعتقد الخبراء أن كلاً من هاريس وترامب يمكن أن يفوزان بها. هذه الولايات هي أريزونا، جورجيا، ميشيجان، نيفادا، نورث كارولينا، بنسلفانيا، وويسكونسن.

كيف يتم احتساب نتائج الانتخابات؟

وفق نيويورك تايمز٬٫ هناك نوعان رئيسيان من بطاقات الاقتراع التي يتم فرزها أثناء الانتخابات: بطاقات الاقتراع الشخصية التي يتم الإدلاء بها في مراكز الاقتراع يوم الانتخابات، وبطاقات الاقتراع الغيابية أو البريدية، والتي يقدمها الناخبون إما عن طريق البريد أو يدويًا قبل يوم الانتخابات.

بالنسبة للتصويت الشخصي في يوم الانتخابات أو قبله، يتوجه الناخبون إلى مراكز الاقتراع المخصصة ويقومون بملء بطاقات الاقتراع.

أصبحت بطاقات الاقتراع الغيابية أو البريدية، والتي بدأت في الخروج في هذه الانتخابات ، أكثر شعبية بين الناخبين. هناك قواعد خاصة بكل ولاية تحدد متى يجب إعادتها - يمكنك الاطلاع على المواعيد النهائية للتسجيل والتصويت في ولايتك هنا .

ماذا يحدث في ختام عملية التصويت؟

في ختام التصويت في يوم الانتخابات، يتم إرسال جميع بطاقات الاقتراع إلى سلطات الولاية للفرز الرسمي. وقد وضعت كل ولاية إجراءات محددة لمعالجة بطاقات الاقتراع الشخصية والغائبة والبريدية.

وبعد فرز جميع الأصوات والتصديق عليها، تحدد النتيجة الإجمالية للولاية المرشح الذي يحصل على أصواتها الانتخابية. وبمجرد أن يصل المرشح إلى 270 صوتًا انتخابيًا ، يفوز بالرئاسة. ثم يتم إرسال النتائج رسميًا إلى الكونجرس، مما يختتم عملية الانتخابات.

متى يُتوقع إعلان نتائج الانتخابات الرئاسية لعام 2024؟

في بعض الانتخابات الرئاسية، تم إعلان الفائز في وقت متأخر من ليلة الانتخابات، أو في صباح اليوم التالي. هذه المرة، قد يعني السباق الشديد في العديد من الولايات أن وسائل الإعلام ستنتظر لفترة أطول قبل التنبؤ بمن فاز، وفقًا لبي بي سي.

وتتنافس الديمقراطية كامالا هاريس، نائبة الرئيس الحالية، والجمهوري دونالد ترامب، الرئيس السابق، بشكل متقارب منذ أسابيع.

ماذا يعني الانتصار بفارق ضئيل؟

بحسب بي بي سي، قد تعني الانتصارات بفارق ضئيل إعادة فرز الأصوات. ففي ولاية بنسلفانيا المتأرجحة الرئيسية، على سبيل المثال، سيتم إجراء إعادة فرز على مستوى الولاية إذا كان هناك فرق بنسبة نصف نقطة مئوية بين الأصوات التي حصل عليها الفائز والخاسر. في انتخابات عام 2020، كان الفارق أكثر بقليل من 1.1 نقطة مئوية.

التحديات القانونية ممكنة أيضًا. فقد تم رفع أكثر من 100 دعوى قبل الانتخابات، تشمل تحديات أهلية الناخبين وإدارة قوائم الناخبين، من قبل الجمهوريين.

ما السيناريوهات التي قد تتسبب في تأجيل الانتخابات؟

تشمل السيناريوهات الأخرى التي قد تتسبب في تأخير النتائج أي اضطرابات تتعلق بالانتخابات، خاصة في مواقع الاقتراع. من ناحية أخرى، تم تسريع عملية فرز الأصوات في بعض المناطق، بما في ذلك ولاية ميشيغان الحاسمة، وستُرسل عدد أقل بكثير من الأصوات بالبريد مقارنة بالانتخابات السابقة التي جرت أثناء جائحة كوفيد.

متى تم إعلان نتائج الانتخابات الرئاسية السابقة؟

أُجريت الانتخابات في عام 2020 يوم الثلاثاء 3 نوفمبر، إلا أن الشبكات التلفزيونية الأمريكية لم تعلن فوز جو بايدن حتى صباح السبت 7 نوفمبر، بعد أن أصبحت نتيجة بنسلفانيا أكثر وضوحًا.

في عام 2016، عندما فاز ترامب بالرئاسة، تم إعلان فوزه قبيل الساعة 03:00 بالتوقيت الشرقي (08:00 بتوقيت جرينتش) في اليوم التالي للانتخابات. وفي عام 2012، عندما حصل باراك أوباما على ولاية ثانية، تم التنبؤ بفوزه قبل منتصف الليل في يوم الاقتراع.

لكن انتخابات عام 2000 بين جورج بوش وآل غور كانت استثناءً ملحوظًا. أُجري التصويت في 7 نوفمبر، لكن الحملتين دخلتا في نزاع على سباق متقارب في فلوريدا، ولم يتم الفصل في السباق حتى 12 ديسمبر. قررت المحكمة العليا الأمريكية إنهاء عملية إعادة الفرز في الولاية، مما حافظ على بوش كفائز ومنحه الرئاسة.