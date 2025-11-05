مؤسسات فلسطينية: أكثر من 9 آلاف أسير في سجون إسرائيل

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

قالت 3 مؤسسات فلسطينية معنية بشئون الأسرى، الأربعاء، إن إسرائيل تعتقل 9250 فلسطينيا في سجونها، بينهم 49 سيدة، و350 طفلا.

جاء ذلك في بيان مشترك صادر عن هيئة شئون الأسرى والمحررين "حكومية"، ونادي الأسير الفلسطيني، ومؤسسة الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان "أهليان"، استنادا إلى معطيات إدارة السجون الإسرائيلية حتى نوفمبر 2025.

وذكر البيان أن عدد الأسرى والمعتقلين في سجون إسرائيل تجاوز 9250 أسيرا ومعتقلا، غالبيتهم من الموقوفين والمعتقلين إداريا.

وأوضح أن هذا الرقم لا يشمل المعتقلين المحتجزين في المعسكرات التابعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي.

وأشار إلى أن عدد الأسرى المحكومين بلغ 1242.

ومن بين المعتقلين 49 سيدة، إحداهن من غزة، و350 طفلا محتجزين في سجني عوفر ومجدو، فيما بلغ عدد المعتقلين الإداريين 3368 معتقلا.

كما أشار البيان إلى أن عدد المعتقلين المصنفين ضمن فئة "المقاتلين غير الشرعيين" بلغ 1205، علما أن هذا الرقم لا يشمل جميع معتقلي غزة المحتجزين في المعسكرات التابعة لجيش الاحتلال والمصنّفين ضمن هذه الفئة.

ويُذكر أن هذا التصنيف يشمل أيضا معتقلين عربا من لبنان وسوريا.​​​​​​​

وخلال الإبادة الإسرائيلية بغزة والتي دعمتها الولايات المتحدة واستمرت عامين، قتل بالضفة والقدس 1065 فلسطينيا وأصيب نحو 10 آلاف آخرين.

وخلفت الإبادة في غزة، 68 ألفا و875 شهيدا فلسطينيا و170 ألفا و679 مصابا، معظمهم أطفال ونساء.

ورغم سريان وقف النار في 10 أكتوبر المنصرم، وفقا لخطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إلا أن إسرائيل خرقته أكثر من مرة، وقتلت وأصابت مئات الفلسطينيين.