قوات الاحتلال تعدم 7 آلاف دجاجة في قرية فلسطينية

أعدمت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم الأربعاء، 7 آلاف من الدجاج البياض، وهدمت بركسا في قرية أم الريحان غرب جنين، والواقعة خلف جدار الضم والوسع العنصري قرب بلدة يعبد.

وقال جمال كامل زيد، مالك البركس والدواجن، في تصريحات لوكالة الأنباء الفلسطينية، إن جنود الاحتلال باشروا أعدموا 7 آلاف دجاجة من النوع البياض يبلغ عمرها 4 أشهر، عن طريق وضعها في ماكينة تصعقها بالكهرباء.

وأضاف أن قوات الاحتلال عملت بعد ذلك على هدم "البركس" الذي تبلغ مساحته ألف متربع مربع، مؤكدا أن خسارته تزيد عن 500 ألف شيكل.

وأوضح رئيس مجلس قروي أم الريحان مجدي زيد، أن آليات الاحتلال اقتحمت القرية برفقة جرافة عسكرية، وداهمت مزرعة وشرعت بإعدام الدواجن وهدمت البركس.