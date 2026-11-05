الحكواتيان حنان طاهر وهيثم شكري يرشحان كتبًا للأطفال: الحكايات المترجمة تفتح نوافذ على ثقافات مختلفة

رشّح الحكواتيان حنان طاهر وهيثم شكري مجموعة من الكتب للأطفال، خلال حديثهما على هامش مشاركتهما في مهرجان «توت توت» لكتب الأطفال، وجاءت قصة «النقطة السوداء» لوليد طاهر ضمن اختياراتهما، إلى جانب «زهقانة»، وقصص «فيزو»، وكتب مترجمة من بينها «حقيبة كبيرة من الهموم»، و«هناك ما هو أسوأ».

وتحدث الاثنان عن علاقتهما بهذه الكتب، وما تتيحه من فرص للحكي والتفاعل وإطلاق الخيال، كما تناولا أهمية ترجمة أدب الأطفال في تعريف الصغار بثقافات وتجارب مختلفة، ودور المترجم في تقديم هذه العوالم بلغة مناسبة لهم.

هيثم شكري: «النقطة السوداء» كتابي المفضل وأحبه أبنائي

قال الحكواتي هيثم شكري إن «النقطة السوداء» لوليد طاهر، الصادر عن دار الشروق، يحتل مكانة خاصة لديه، ويأتي في مقدمة ترشيحاته للأطفال، موضحًا أنه كتابه المفضل، وأصبح كذلك من الكتب المفضلة لدى أبنائه.

وأضاف أنه يتذكر تصفحه الكتاب للمرة الأولى عام 2016، وما شعر به من دهشة أمام الرحلة التي يقدمها، موجهًا الشكر إلى وليد طاهر ودار الشروق على إتاحته للقراء.

وتابع أنه يحب كتبًا كثيرة، لكن إذا طُلب منه اختيار عنوان واحد، فإن اختياره سيكون «النقطة السوداء»، لما تركه فيه من أثر منذ قراءته الأولى.

وأشار شكري أيضًا إلى محبته لقصص «فيزو»، موضحًا أنه قدم إحدى حكايات الشخصية للأطفال خلال المهرجان، ولاحظ تفاعلهم معها واندماجهم في حالتها.

وأضاف أن بعض الأطفال المشاركين كانوا في أعمار صغيرة قد يصعب معها الجلوس للاستماع فترة طويلة، لكن الحكاية جذبتهم، وأصبحوا يعيشون حالة الشخصية ويتفاعلون معها، وهو ما يمنحه حماسًا لتقديمها.

حنان طاهر: خمسة كتب لا تكفي للتعبير عن اختياراتي

وقالت الحكّاءة حنان طاهر إن ترشيح خمسة كتب فقط للأطفال أمر صعب بالنسبة إليها، بسبب كثرة القصص التي تحبها، موضحة أن العناوين التي تتذكرها خلال الحديث تمثل كتبًا تستمتع بها، دون أن يعني ذلك تصنيفها بوصفها أفضل خمسة كتب.

وأضافت أن قصة «زهقانة»، الصادرة عن دار الشروق، تأتي ضمن ترشيحاتها، مشيرة إلى أنها استمتعت بها عند قراءتها، قبل أن تقدمها في ورشة حكي ضمن فعاليات المهرجان.

وأوضحت أنها وجدت في القصة مساحة واسعة للعب مع الأطفال والتفاعل معهم، بما يساعدهم على الاندماج في الحكاية، ويتيح لهم اكتشاف أهمية التخيل وإطلاق خيالهم.

وذكرت طاهر «نقطة سوداء» ضمن القصص التي تحبها، كما رشّحت كتابين مترجمين هما «حقيبة كبيرة من الهموم»، و«هناك ما هو أسوأ»، معربة عن إعجابها بهما، ومؤكدة وجود كتب مترجمة كثيرة تستمتع بقراءتها وتقدر ما تقدمه للأطفال.

أسماء تتابعها في أدب الأطفال

وعن الكتّاب الذين تحب مؤلفاتهم، أشارت طاهر إلى وليد طاهر، وسلمى البنا، ورانيا حسين أمين، موضحة أن طريقة سلمى البنا في الكتابة تعجبها، وأنها تحب كتابات رانيا حسين أمين كثيرًا.

وأضافت أن هناك أسماء عديدة تتابعها وتقدر ما تقدمه، وأن استحضار بعضها خلال الحديث لا يعني اختزال اختياراتها فيها، معربة عن خشيتها من نسيان أسماء أخرى تحب مؤلفاتها.

وأكدت طاهر أن الخيال يمثل بالنسبة إليها أساسًا للإبداع، وأن من أهم ما تسعى إليه، بوصفها حكّاءة، أن يفهم الأطفال قيمة التخيل، وأن يجدوا في الحكايات ما يشجعهم على استخدامه.

الترجمة تتيح التعرف إلى عوالم جديدة

وعن ترجمة كتب الأطفال، قال هيثم شكري إنه يحب ما تتيحه الكتب المترجمة من تعرف إلى ثقافات وأنواع وأنماط مختلفة، مؤكدًا أنها تمنح الصغار مساحات قد لا تتاح لهم رؤيتها بصورة دائمة.

وأضاف أن الاستفادة من هذه التجارب ترتبط باختيار محتوى مناسب للأطفال وبيئتهم، وبخلفية المترجم وطريقته في تقديم النص، مشيرًا إلى تقديره لتجربة رحاب بسام، وإعجابه بطريقة سردها وما قرأه من ترجماتها.

وأوضح أن تنوع الكتب يوسع ما يُعرض على الأطفال من تجارب وأفكار، ويمنحهم فرصًا لاكتشاف عوالم مختلفة، فيما عبّرت حنان طاهر عن محبتها لعدد من الكتب المترجمة التي وجدتها مناسبة للقراءة للأطفال.