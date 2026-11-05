تساقط أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق متفرقة بالإسكندرية

شهدت محافظة الإسكندرية، صباح اليوم الخميس، سقوط أمطار متفاوتة الشدة، تراوحت بين الخفيفة والمتوسطة، على مناطق متفرقة شرق وغرب المحافظة، وسط أجواء غائمة وانخفاض نسبي في سطوع أشعة الشمس، بالتزامن مع التقلبات الجوية التي تشهدها مناطق من شمال البلاد، فيما تتابع الأجهزة المعنية تطورات الحالة الجوية تحسبًا لزيادة معدلات سقوط الأمطار خلال الساعات المقبلة.

وفي ضوء توقعات الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أكد المهندس أيمن عطية، محافظ الإسكندرية، فى بيان صحفي سابق، رفع درجة الاستعداد والجاهزية لدى الأجهزة التنفيذية والقطاعات الخدمية والمرافق، للتعامل مع تداعيات الأمطار وضمان سرعة الاستجابة لأي طوارئ.

ووجه المحافظ الجهات المعنية بمواصلة المتابعة الميدانية الدورية، ونشر المعدات وفرق التمركز بالشوارع والميادين، إلى جانب استمرار أعمال تطهير الشنايش والمطابق، والتأكد من كفاءة تشغيل محطات الصرف الصحي، بما يسهم في الحد من تجمعات مياه الأمطار والحفاظ على انتظام الحركة المرورية.

وأكد عطية جاهزية سيارات الشفط والبدالات ومعدات الطوارئ للتدخل السريع عند الحاجة، مشددًا على أهمية التنسيق المستمر بين الجهات المعنية والقطاعات الحيوية بالمحافظة.

وأشار المحافظ إلى استمرار عمل غرفة العمليات الرئيسية ومركز السيطرة على مدار الساعة، لمتابعة تطورات الأحوال الجوية ورصد أي مستجدات، وتلقي بلاغات المواطنين والتعامل معها على الفور.