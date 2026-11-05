محافظ الدقهلية يبحث مع الدكتور محمد عبدالوهاب رائد زراعة الكبد الاستفادة من أحدث التطورات العالمية في جراحات الأورام

استقبل اللواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية، اليوم الأربعاء، الدكتور محمد عبد الوهاب، رائد زراعة الكبد، وذلك عقب مشاركته في فعاليات المؤتمر المصري العاشر للجمعية العالمية لجراحة الجهاز الهضمي والكبد وأورام الجهاز الهضمي، والذي عُقد بالقاهرة بمشاركة نخبة من كبار الخبراء والمتخصصين من مختلف دول العالم.

وأشاد محافظ الدقهلية، بالكفاءات الطبية والعلمية المصرية، مؤكدًا أن ما يحققه الأطباء المصريون من إنجازات في مختلف التخصصات يعكس مكانة مصر الطبية والعلمية، وقدرة كوادرها على مواكبة أحدث التطورات العالمية.

وأكد «مرزوق»، حرص المحافظة على دعم جهود تطوير الخدمات الصحية والاستفادة من الخبرات الطبية المتميزة؛ بما يسهم في تحسين مستوى الرعاية الصحية المقدمة للمواطنين، مشيرًا إلى أهمية التدريب المستمر وتبادل الخبرات في الارتقاء بالمنظومة الصحية.

واستعرض الدكتور محمد عبد الوهاب خلال اللقاء أبرز فعاليات المؤتمر، الذي شهد مشاركة خبراء ومتخصصين من اليابان والولايات المتحدة الأمريكية وكوريا الجنوبية وتركيا وفرنسا وإيطاليا وروسيا والهند، بجانب متخصصين من الدول العربية، حيث تناول أحدث التقنيات والتطورات في جراحات الكبد والجهاز الهضمي وعلاج الأورام.

كما استعرض أبرز توصيات المؤتمر، والتي تضمنت تعزيز التعاون بين الفرق الطبية متعددة التخصصات لتشخيص وعلاج أورام الكبد والجهاز الهضمي، والتوسع في استخدام تقنيات الجراحة الروبوتية الدقيقة، بجانب تطوير برامج التدريب والتأهيل وتبادل الخبرات مع المؤسسات الطبية الدولية.

وأهدى الدكتور محمد عبد الوهاب، محافظ الدقهلية، درع المؤتمر؛ تقديرًا له واعتزازًا بجهود المحافظة وحرصها على تعزيز التواصل والتعاون لدعم جهود تطوير القطاع الطبي.