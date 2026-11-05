 صحة مطروح: تحقيق 89% من إجمالي المستهدف في الحملة القومية للتطعيم ضد الحصبة والحصبة الألمانية - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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صحة مطروح: تحقيق 89% من إجمالي المستهدف في الحملة القومية للتطعيم ضد الحصبة والحصبة الألمانية

أحمد سباق
نشر في: الأربعاء 4 نوفمبر 2026 - 11:55 م | آخر تحديث: الأربعاء 4 نوفمبر 2026 - 11:55 م

قالت مديرية الصحة والسكان بمطروح، إنه تم تطعيم 186 ألفا و402 طفل بنسبة 89% من إجمالي عدد الأطفال المستهدف تطعميهم في الحملة القومية ضد مرض الحصبة والحصبة الألمانية بالمحافظة.

وأوضح الدكتور محمد بدران، وكيل وزارة الصحة والسكان بمطروح، في بيان اليوم الأربعاء، أن 187 فريقا طبيا يشاركون في انتظام سير العمل لأعمال حملة التطعيم ضد مرض الحصبة والحصبة الألمانية، بجميع أنحاء المحافظة، وذلك للوقوف على نسب الإنجاز ورصد أي تحديات قد تواجه فرق التطعيم على مستوى المحافظة.

واستعرض تقارير المتابعة الحية من مقار الإدارات الصحية والفرق المتحركة والثابتة، مشددا على ضرورة التنسيق الكامل بين مختلف الجهات المعنية لضمان الوصول إلى جميع الأطفال المستهدفين بقرى ومراكز المحافظة، مؤكداً اتخاذ كل التدابير اللازمة لتذليل أي عقبات قد تواجه فرق التطعيم الميدانية.

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