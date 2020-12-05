 محاصرة عدد من العمال إثر انهيار أرضى بمنجم في نيكاراجوا - بوابة الشروق
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محاصرة عدد من العمال إثر انهيار أرضى بمنجم في نيكاراجوا

عدد من العمال إثر انهيار أرضى بمنجم - ارشيفية
عدد من العمال إثر انهيار أرضى بمنجم - ارشيفية
مكسيكو سيتي / ماناجوا - (د ب أ)
نشر في: السبت 5 ديسمبر 2020 - 12:05 ص | آخر تحديث: السبت 5 ديسمبر 2020 - 12:05 ص
قالت روزاريو موريللو نائبة رئيس نيكاراجوا إن انهيارا أرضيا وقع اليوم الجمعة بمنجم يعمل دون ترخيص رسمي، مما أدى إلى محاصرة العديد من عمال المناجم في جنوبى نيكاراجوا.

وأضافت نائبة الرئيس أنه حدث "انهيار أرضي في منجم صغير يعمل دون ترخيص رسمى" في بلدية سان كارلوس، دون أن تذكر عدد عمال المناجم المتضررين.

وتحدثت تقارير إعلامية عن وجود ما يصل إلى 15 من العمال داخل المنجم المنكوب . وتوجه رجال الإنقاذ إلى موقع الحادث في دائرة ريو سان خوان بالقرب من حدود كوستاريكا.

وذكرت إذاعة "نوفا واى إيه" أن أحد عمال المناجم على الأقل تمكن من الفرار اعتمادا على جهده الذاتى .

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